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26 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

Şanlıurfa'da 26 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:49
26 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

Şanlıurfa'da 26 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, güvenlik güçlerinin başarılı takibi sonucunda yakalandı.

Vali Şıldak'tan Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, kentteki polis ve jandarma ekiplerinin aranan kişilerin yakalanması konusundaki azimlerini vurguladı. Vali, bu süreçte tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Dur İhtarı ve Yakalanma Anı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli polis timleri tarafından yürütülen uygulama sırasında, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir kişi, yapılan takibin ardından yakalandı. Şahıs, farklı kimlik bilgileri beyan etmesine rağmen sorgulandığında, 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli Para Cezası

Vali Şıldak, ayrıca yakalanan hükümlünün 148 bin lira adli para cezasının da bulunduğunu belirterek, şahsın cezaevine teslim edildiğini duyurdu.

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