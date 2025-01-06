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260'tan Fazla Arakanlı Müslüman, Endonezya'ya Ulaştı

İki tekneyle Endonezya'ya ulaşan 260'tan fazla Arakanlı Müslüman güvenliğe alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:02
260'tan Fazla Arakanlı Müslüman, Endonezya'ya Ulaştı

260'tan Fazla Arakanlı Müslüman, Endonezya'ya Ulaştı

Endonezya'nın Açe eyaletinin kıyısına, 260'tan fazla Arakanlı Müslüman'ı taşıyan iki tekne ulaştı. Açe eyaleti polis yetkilisi Nova Suryandaru, teknelerle kıyıya ulaşan bu bireyleri güvenli bir şekilde koruma altına almak için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve yerel yöneticilerle iş birliği yapıldığını açıkladı.

UNHCR Verileri ve Diğer Gelişmeler

UNHCR'nın verilerine göre, Kasım 2023 ortalarından itibaren 20 Eylül 2024'e kadar toplamda 2 bin 26 Arakanlı Müslüman teknelerle Endonezya'ya ulaşmış durumda.

Malezya'dan Geri Gönderilen Sığınmacılar

Diğer yandan, Malezyalı yetkililer, 4 Ocak tarihinde deniz yoluyla ülkeye giren yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı geri gönderdiklerini bildirdi. Yolculuk sırasında yeterli yiyecek ve su bulamayan bu bireylerin sahile ulaştıklarında bitkin düştüğü ve ihtiyaçları olan yiyecek ve suya kavuştuktan sonra teknelere bindirilerek geri gönderildiği açıklandı. Ancak, bu teknelerin nereden geldiği ve nereye gönderildiği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Myanmar'daki Etnik Temizlik

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik, Myanmar'ın Arakan eyaleti'nde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında patlak veren çatışmalarla başlamıştır. Bu çatışmalarda binlerce Müslüman hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev ve iş yerinin ateşe verilmesi gibi kitlesel şiddet olayları yaşanmıştır. Ayrıca, 25 Ağustos 2017 tarihinde Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladığı kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı, komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştır.

Bugün, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde aşırı kalabalık mülteci kamplarında yaşayan birçok Arakanlı Müslüman, bu bölgelerden kaçarak diğer Müslüman ülkelere ulaşmak için tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaktadır.

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