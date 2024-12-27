27 Aralık 2024 Gündemi: CHP Toplantısından Ekonomi ve Spor Gelişmelerine

Gündem Özeti - 27 Aralık 2024

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıların saatleri ise şöyle: Ankara'da 10.30 ve 13.30.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da Valiliği ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek, ayrıca Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak. Kırklareli'nde de Valiliği, Gençlik Merkezi ve Belediyeyi ziyaret ederek, burada da Sağlık Yöneticileri Toplantısı ve Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak. Bu ziyaretler Tekirdağ için 09.00-13.00 ve Kırklareli için 14.30-18.30 saatlerinde gerçekleşecek.

Ekonomik Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışına katılacak. Bakan Bolat, aynı zamanda İş Dünyası STK'leri ile bir İstişare Toplantısı yapacak. Bu etkinlik Kocaeli'de 10.30 ve 16.00 saatlerinde düzenlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu ise bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini 10.00'da açıklayacak.

Dünya Gündemi

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor.

Güncel Olaylar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine dair tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması 09.00'da görülecek.

Spor Gelişmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve havuz inşaatı ile Çayeli yurt inşaatını inceleyecek, şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Ayrıca, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katılacak ve Genç Ofis'i ziyaret edecek. Bu program Rize'de saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımının ev sahipliğinde 22.30'da karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası ise Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji arasında 19.00'da başlayacak.

Ayrıca, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu maçları başlayacak. A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, B Grubu'nda ise EPSAŞ Enerji-Güneysu karşı karşıya gelecek.