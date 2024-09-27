27 Eylül 2024 Gündem Özeti

Gündem Özeti / 27 Eylül 2024
Kısa bir bakışla Türkiye'nin bugünkü önemli gelişmeleri burada.
Yasama, Yürütme ve Politika
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, esnafla bir araya gelecek ve 'Akademisyen Gözüyle Erzurum' programında yer alacak.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da anaokulu açılışı ve temel atma törenine katılacak.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik'te çeşitli ziyaretler yapacak ve istişare toplantısına katılacak.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da cami inşaatının temel atma törenine katılacak.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da eğitim bayramı ve diğer açılışlar için Valilik ziyareti gerçekleştirecek.
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yozgat ve Amasya'da sağlık kuruluşlarını ziyaret edecek.
Ekonomi ve Finans
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi'nde bulunacak.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te çeşitli tarım buluşmalarında yer alacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu, çeşitli ekonomik verileri açıklayacak.
Dünya ve Diplomasi
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor.
Güncel Gelişmeler
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de çeşitli etkinliklere katılacak.
- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'da eğitim forumunun açılışında yer alacak.
Kültür ve Sanat
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışına ve çeşitli sanat sergilerine katılacak.
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası başlayacak.
- Trendyol 1. Lig 7. hafta maçları gerçekleşecek.
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekilecek.
- Türkiye Hentbol Federasyonu genel kurulu yapılacak.
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