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27 Eylül 2024 Gündem Özeti

27 Eylül 2024'te Türkiye'de önemli ziyaretler, açılışlar ve etkinlikler gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:00
27 Eylül 2024 Gündem Özeti

Gündem Özeti / 27 Eylül 2024

Kısa bir bakışla Türkiye'nin bugünkü önemli gelişmeleri burada.

Yasama, Yürütme ve Politika

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, esnafla bir araya gelecek ve 'Akademisyen Gözüyle Erzurum' programında yer alacak.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da anaokulu açılışı ve temel atma törenine katılacak.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik'te çeşitli ziyaretler yapacak ve istişare toplantısına katılacak.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da cami inşaatının temel atma törenine katılacak.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da eğitim bayramı ve diğer açılışlar için Valilik ziyareti gerçekleştirecek.
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yozgat ve Amasya'da sağlık kuruluşlarını ziyaret edecek.

Ekonomi ve Finans

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi'nde bulunacak.
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te çeşitli tarım buluşmalarında yer alacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, çeşitli ekonomik verileri açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor.

Güncel Gelişmeler

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de çeşitli etkinliklere katılacak.
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'da eğitim forumunun açılışında yer alacak.

Kültür ve Sanat

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışına ve çeşitli sanat sergilerine katılacak.

Spor Etkinlikleri

  • Trendyol Süper Lig'in 7. haftası başlayacak.
  • Trendyol 1. Lig 7. hafta maçları gerçekleşecek.
  • UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekilecek.
  • Türkiye Hentbol Federasyonu genel kurulu yapılacak.

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