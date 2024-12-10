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27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde tüketici haklarının korunmasına yönelik denetim çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:04
27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti

27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento ve hazır beton gibi sektörlerdeki denetimlerin, tüketici haklarının korunmasındaki önemine değindi.

Denetimlerle Tüketici Hakları Korunuyor

Bakan Bolat, yaptıkları denetimlerin 18 aylık süre zarfında 832 milyon lira idari ceza uygulandığını vurgulayarak, İyi bir ekonominin bilinçli ve güven duyan tüketiciler olmaksızın sağlanamayacağını ifade etti. "Tüketicinin korunması meselesi, sadece bireysel haklar açısından değil, ekonomik sürdürülebilirlik ve toplumsal denge açısından stratejik bir öneme sahiptir." dedi.

Saha Denetimleri ve Yenilikçi Çalışmalar

Bakanlık olarak sürekli saha denetimleri yürüttüklerini belirten Bolat, piyasa gözetimi, satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi denetimlerini kontrol ettiklerini ifade etti. Yiyecek ve içecek sektörlerinde menü ve fiyat listelerinin iş yerlerine konulmasını sağladıklarını bildiren Bolat, gramaj konusunda yönetmelikler düzenlediklerini de hatırlattı.

Tüketici Sözleşmeleri ve Ürün Güvenliği

Bolat, bankacılık işlemleri, iletişim hizmetleri ve internet alışverişleri gibi konularda tüketici sözleşmelerinin denetlendiğini, Reklam Kurulu tarafından yayımlanan televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarının titizlikle incelendiğini vurguladı. Ürün güvenliği denetimlerinin sıfır tolerans prensibi ile sürdürüldüğünü belirten Bolat, 2011’de denetlenen ürünlerdeki güvensizlik oranının %32 iken 2024 yılındaki hedefin %1,7 olduğunu ifade etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, "Tüketici Özel Ödülü" gibi birçok ödül, gazetecilerden akademisyenlere kadar 26 kişi ve kuruma takdim edildi. Ayrıca, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Tüketici Hakları" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Anadolu Ajansı Muhabiri Seda Tolmaç, törenin en dikkat çekici ödüllerinden birine layık görüldü.

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