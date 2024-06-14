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27 ilde acil duyuru yapıldı! O tarihe kadar tamamen yasaklandı

Artan hava sıcaklıkları, orman yangınlarını da tetikledi. Güvenlik önlemleri kapsamında, birçok şehirde valiliklerin belirlediği özel bölgeler haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 07:10
27 ilde acil duyuru yapıldı! O tarihe kadar tamamen yasaklandı

Yükselen sıcaklıkların etkisiyle, Türkiye genelinde 27 şehirde ormanlara giriş yasağı uygulamaya konuldu. Belirlenen süreler boyunca bu alanlara erişim mümkün olmayacak. İşte detaylar...

Yangınla mücadele ekiplerinin uyumlu çalışması, yangın söndürme araçlarının verimli kullanılması, yangın tehlikesi altındaki bölgelerde yaşayanların ve yerleşim yerlerinin güvenliği, devlet daireleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların koordineli çabaları gibi konuların tartışıldığı toplantılarda, ormanlık alanlara giriş yasağının getirilmesi kararlaştırıldı.

Doğal parklar, piknik alanları ve günlük kullanım yerlerinde ateş yakma kuralları, ilgili komisyonlarca saptandı. Bazı bölgelerde yangın riskine karşı ateş yakmak tamamen yasaklandı. Bu kararla, sönmeyen sigara izmaritlerinin, kamp ateşlerinin ve piknik mangallarının sebep olduğu yangınların önlenmesi hedefleniyor.

ORMANLIK ALANLAR

ORMANLARA GİRİŞİN YASAK OLDUĞU İLLER

Ormanlık alanlara girişin yasaklandığı iller ve ilgili tarihler aşağıdaki gibidir:

Marmara Bölgesi

• İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

• Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

• Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

• Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

• Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

• Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

• Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

• Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

ORMANLIK ALANLAR HAKKINDA

Ege Bölgesi

• Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

• Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

• İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

• Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

• Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

• Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

• Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

• Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

• Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

• Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

• Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

• Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

• Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

• Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

• Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

• Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

• Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

• Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

• Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

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