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27 Kasım 2024 Gündeminde Öne Çıkanlar: Erdoğan ve Bakanlar Farklı Etkinliklerde Buluştular

27 Kasım 2024 gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılacağı önemli etkinlikler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:00
27 Kasım 2024 Gündeminde Öne Çıkanlar: Erdoğan ve Bakanlar Farklı Etkinliklerde Buluştular

Gündemde Önemli Etkinlikler

27 Kasım 2024 tarihinde, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sahnesinde önemli gelişmeler yaşanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katılacak. Bu etkinlikler, Ankara'da saat 12.00 ve 18.00'de gerçekleştirilecek.

TBMM'de Kritik Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bugün İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları düzenlenecek. Ayrıca, Genel Kurulda Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini değerlendirecek.

Ekonomi ve Sanayi Alanında Faaliyetler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan 6. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da Valiliği ziyaret edecek ve Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine iştirak edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İstanbul'da HELAL EXPO Uluslararası Ticaret Fuarına katılacakken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısına katılımlarda bulunacak.

Dünyada Gözler Ortadoğu’da

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Aynı zamanda, İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkese dair güncel durumu izlemek için çalışmalar sürüyor.

Spor Dünyasında Heyecan Artıyor

Spor kulüpleri açısından yoğun bir gün söz konusu. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi kapsamında Moldova'nın Petrocub takımını ağırlarken, Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag takımıyla oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray ise AZ Alkmaar ile yapacağı karşılaşma öncesi antrenman yapacak. Ayrıca, Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı iç saha maçını Macaristan'ın Debrecen kentinde oynayacak.

Kadınlar Basketbolunda Kapanış Haftası

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da önemli maçlar planlanıyor. ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring takımları, grup aşamalarını tamamlamak için sahada olacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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