27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi

İçişleri Bakanlığı kararıyla 27 mülki idare amiri, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 01:10
İçişleri Bakanlığı kararıyla 27 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseltilen İsimler

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Mülkiye Müfettişi Zafer Yiğit, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Mülkiye Müfettişi Hamza Türkmen, Gümüşhane Vali Yardımcısı Serhat Doğan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Mülkiye Müfettişi Emre Yalçın, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Mülkiye Müfettişi Yakup Güven, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Mülkiye Müfettişi Bayram Türker, Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar.

Kaynak

Yükseltme kararı, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

