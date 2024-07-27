27 Temmuz 2024: Güncel Olaylar ve Faaliyetler

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Politika ve Devlet Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesini ziyaret edecek ve ardından Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Olağan Genel Kuruluna katılacak. Ayrıca, Gemlik Belediyesini ziyaret edip, halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek. (Bursa/11.00/14.00/16.00)

Yasama ve Yürütme

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/14.00)

Dış Politika Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı için Laos'ta temaslarda bulunacak. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve insani krizin etkileri takip ediliyor. (Viyentiyan, Gazze/Kudüs)

Spor Aktiviteleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Organizasyonda yüzme, artistik cimnastik, boks, eskrim, judo, masa tenisi, kürek ve atıcılık branşlarında 18 milli sporcu yarışacak. (Paris)

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/10.30)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor ve İtalya'nın Parma takımıyla hazırlık maçı yapacak. (Linz/20.30)

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile hazırlık karşılaşması oynayacak. (Kocaeli/20.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'inde sıralama turları gerçekleştirilecek. (Stavelot/17.00)

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