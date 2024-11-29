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27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı

Elazığ'da düzenlenen 27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Türk dünyasından 21 şairin katılımıyla 'Kurgudan Gerçeğe Şiir' temasıyla gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:14
27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı

Hazar Şiir Akşamları Elazığ’da Başladı

Elazığ Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı. Etkinlik, Ziya Gökalp, Ganire Paşayeva ve Nuri Pakdil anısına "Kurgudan Gerçeğe Şiir" temasıyla düzenleniyor.

Bu yılki etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan, Tataristan, İran, Kerkük, Kosova, KKTC ve Türkiye'den toplamda 21 şair katıldı. Programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, organizasyona katkı vermekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise Türk dünyasını ortak kültür ve değerler etrafında buluşturma hedefiyle etkinliğin 27'incisini düzenlediklerini açıkladı.

Şerifoğulları, Bu toprakların tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak; "Bu güçlü medeniyetin ruh bulduğu topraklar, bugün de Hazar Şiir Akşamları ile Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyayı istisnai bir iklimde buluşturuyor. Hazar Şiir Akşamları, sadece bir edebi buluşma değildir. Bir kültür ve medeniyet buluşmasıdır. Türk dünyasının dört bir yanında aynı dili konuşan, aynı geçmişi yaşayan insanların bir araya geldiği nadir organizasyonlardan biridir. Bu kıymetli organizasyonda edebiyatın ve sanatın en güzel ifade biçimlerinden biri olan şiirle, gönüllerimizde yepyeni ufuklar açacağız. Şiirin tılsımlı dünyasına yelken açacağız. Bu edebi şölen boyunca aynı zamanda asırlardır yaşattığımız birikimi konuşarak yarınlarımıza dair güç birlikteliği oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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