28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

Cumhuriyet Bayramı'nda kargo mesaisi: 28 Ekim yarım gün (13:00'e kadar), 29 Ekim tam gün kapalı. PTT, MNG, Aras, Sürat ve Yurtiçi uygulamaları haberimizde.

28-29 Ekim kargolar açık mı? Cumhuriyet Bayramı mesai rehberi

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, internetten alışveriş yapan ve kargo bekleyen milyonlarca kişi "Kargolar 28-29 Ekim’de açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Resmi tatil takvimi nedeniyle 28 Ekim Salı günü yarım gün, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak; bu durum kargo firmalarının çalışma düzenini doğrudan etkiliyor.

28 Ekim Salı: Kargolar saat kaça kadar açık?

Resmi tatil uygulamasına göre 28 Ekim Salı günü tatil 13:00'te başlıyor. Bu nedenle kargo şubeleri ve dağıtım ekipleri sabah saatlerinde hizmet verip, öğlen tatil saatine kadar çalışacak. Kargo göndermek veya şubeden teslim almak isteyenlerin işlemlerini 13:00'e kadar tamamlaması gerekiyor. Yoğunluk veya şube inisiyatifine bağlı bazı farklı uygulamalar olabilse de genel kural yarım gün mesai şeklinde uygulanacak.

29 Ekim Çarşamba: Teslimat ve şube hizmetleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Anayasa'da yer alan resmi tatil günlerinden biridir. Bu nedenle 29 Ekim Çarşamba günü kargo firmalarının tamamı kapalı olacak; şube ziyareti, kargo alımı ve adres teslimatı yapılmayacak. Kargo operasyonlarının 30 Ekim Perşembe sabahı normal akışına dönmesi bekleniyor.

PTT, MNG, Aras, Sürat ve Yurtiçi Kargo nasıl uygulayacak?

Kargo şirketleri henüz 2025 yılı 29 Ekim planlamasına dair tümüyle net duyurular yayınlamamış olsa da genel beklenti şu şekildedir:

PTT: Kamu kurumu olması nedeniyle resmi tatil takvimine birebir uyacak; 28 Ekim'de saat 13:00'e kadar hizmet, 29 Ekim'de tam gün kapalı.

MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo: Önceki yıllardaki uygulamalara paralel şekilde 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de kapalı olmaları bekleniyor. Kesin bilgi için ilgili kargo firmalarının resmi duyurularının takip edilmesi önerilir.

Önemli hatırlatma: Kargo gönderecek veya şubeden teslim alacak vatandaşların işlemlerini 28 Ekim sabahı hızlandırması, mağduriyet yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.

