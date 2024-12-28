28 Aralık 2024 Gündemi: Politika ve Sporun İç İçe Geçtiği Bir Gün

Politika ve Aktiviteler

Bugün, Türkiye'nin siyasi çerçevesinde önemli gelişmeler yaşanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Etkinlik Bursa'da saat 14.00'te başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitinginde yer alacak ve bu etkinlik Ankara'da saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çankırı'da Valilik ve Belediye ziyareti yapacak, ardından AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak. Ziyaret programı 12.30'dan 13.30'a kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'nin tanıtım törenine Hatay'da saat 14.30'da katılacak.

Ekonomi ve Altyapı Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'ne katılacak ve Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek. Programın saatleri 11.00 ile 13.30 arasında gerçekleşecek.

Dünya Gündemi

İçinde bulunduğumuz dönemde, Suriye'deki Baas rejiminin durumu ve Esed ailesi iktidarının devirme sürecinin ardından yaşanan gelişmeler de dikkatle izleniyor. Aynı zamanda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

Güncel Olaylar

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Duruşma 10.00'da başlayacak.

Spor Aktiviteleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Düzce'deki AK Parti'nin Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak 8. olağan kongresine katılacak, etkinlik 13.00'da gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası iki maçla devam edecek: Mersinspor-TOFAŞ ve Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmaları sırasıyla 15.30 ve 18.00'de oynanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Bodrum Basketbol-Danilos Pizza maçı 15.00'te başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inin 9. haftasında Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşması Ankara'da saat 18.00'de oynanacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi medya mensuplarıyla bir araya gelerek "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıklayacak. Bu toplantı İstanbul'da 13.30'da yapılacak.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turuna Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Rize Belediyespor-DEPSAŞ Enerji karşılaşmalarıyla devam edilecek. Bu maçlar Konya ve Rize'de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Son olarak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak.

Görseller ve görüntülerle desteklenen bu etkinlikler, Türkiye'nin dinamik siyasi ve sosyal hayatını gözler önüne seriyor.