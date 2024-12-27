28 Aralık 2024: Siyasi ve Ekonomik Gelişmeleri Takip Edin

GÜNDEM / 28 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. (Ankara/10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yönetim

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da Valiliği, Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek; sağlık yöneticileri toplantısına katılacak. Ayrıca Kırklareli'nde Valilik, Gençlik Merkezi ve Belediyeye ziyarette bulunacak. (Tekirdağ/09.00-13.00 / Kırklareli/14.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışına katılacak. İş dünyası sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı da düzenlenecek. (Kocaeli/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrasında gelişmeler yakından izleniyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın devamına bakılacak. (Diyarbakır/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Gençlik Merkezi ve havuz inşaatı ile Çayeli yurt inşaatını inceleyecek. Ayrıca, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katılacak. (Rize/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Belgrad/22.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu maçları başlayacak. A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, B Grubu'nda EPSAŞ Enerji-Güneysu maçları oynanacak. (Konya/Rize/17.00) (Fotoğraflı)

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