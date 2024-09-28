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28 Eylül 2024 Gündem Özeti

28 Eylül 2024 tarihi itibarıyla gündemde öne çıkan etkinlikler ve gelişmeler hakkında kapsamlı bir özet.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 00:00
28 Eylül 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ - 28 Eylül 2024

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

  1. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir’de valiliği ziyaret edecek ve Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak. (Kırşehir/16.30-17.00)
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep’te Ticaret Borsası ve Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ettikten sonra, Kahramanmaraş’ta Çağlayancerit Belediye Başkanlığına uğrayacak. Ayrıca, ceviz işleme tesisinde incelemelerde bulunup, Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivaline katılacak. (Gaziantep/10.15-11.30, Kahramanmaraş/17.00-18.00)

EKONOMİ ve FİNANS

  1. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’da Tahtaköprü Barajı Sulaması'nda ve Dörtyol ilçesinde narenciye hasadında bulunacak, ayrıca Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edip sektör temsilcileriyle toplantı yapacak. (Hatay/10.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da valiliği ziyaret eden işlerinin arasında Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu Temel Atma Töreni ile Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdunun açılışları da yer almakta. (Kastamonu/09.30-12.30)

SPOR

  1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Avrupa Spor Haftası etkinliğine katılacak. (İstanbul/17.00)
  2. Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor-Göztepe, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmaları gerçekleşecek. (Samsun/16.00, Antalya/19.00, İstanbul/19.00)
  3. Trendyol 1. Lig'de ise 7. hafta Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü, Boluspor-Manisa FK ve Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü mücadeleleriyle devam edecek. (Balıkesir/16.00, Bolu/19.00, Ankara/19.00)
  4. Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta dört maçla başlayacak.
  5. Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta altı maçla açılacak.
  6. Basketbol arenasında 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesinde iki takımın başantrenörleri ve kaptanları basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/18.00)
  7. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni sezonu ile maçlar başlayacak. (Mersin/14.00, İstanbul/15.00, Muğla/16.00)
  8. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında sahne alacak. (Alcaniz/15.00)
  9. Hentbol Erkekler Süper Lig’in 5. haftası Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. (İstanbul/17.00)
  10. Türkiye Okçuluk Federasyonu 6. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu toplanacak. (Ankara/09.00)
  11. FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın 2024 Türkiye etabı, Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/16.00)
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