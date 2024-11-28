28 Kasım 2024 Gündem Özeti: Yoğun Etkinlikler ve Önemli Toplantılar

Güncel Olaylar

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıya katılacak. (Ankara/17.00)

Spor Gündemi

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. (Alkmaar/20.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le Macaristan'da karşılaşacak. (Debrecen/20.45)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Prag/23.00)

4- Hentbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Macaristan, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. (Debrecen/20.00)

5- BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Belgrad/21.30/Trento/22.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.30)

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