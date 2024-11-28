28 Kasım 2024 Gündem Özeti: Yoğun Etkinlikler ve Önemli Toplantılar

Günlük Gündem Özeti - 28 Kasım 2024
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20. MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı gala yemeğine katılacak. (İstanbul/19.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'taki Meryem Ana otoparkını ziyaret edecek ve Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'ne katılacak. (İzmir/14.00/16.00)
Yasama, Yürütme ve Siyaset
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Yeni Anayasa Çalıştayları" kapsamında meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. (Ankara/14.30)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. (TBMM/14.00/10.00/13.00)
Ekonomi ve Finans
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak. (Ankara/09.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret ile 2023 yılı biyoteknoloji istatistiklerini, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (Ankara/14.00)
Dünya ve Diplomasi
1- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Beyrut/Kudüs)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıya katılacak. (Ankara/17.00) 1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. (Alkmaar/20.45) 2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le Macaristan'da karşılaşacak. (Debrecen/20.45) 3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Prag/23.00) 4- Hentbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Macaristan, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. (Debrecen/20.00) 5- BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Belgrad/21.30/Trento/22.00) 6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00) 7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.30) *** Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Güncel Olaylar
Spor Gündemi
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıya katılacak. (Ankara/17.00)
1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. (Alkmaar/20.45)
2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le Macaristan'da karşılaşacak. (Debrecen/20.45)
3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Prag/23.00)
4- Hentbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Macaristan, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. (Debrecen/20.00)
5- BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Belgrad/21.30/Trento/22.00)
6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00)
7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.30)
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Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.