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28 Şubat Davasında Yeniden Yargılama Süreci Başladı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasındaki sanıkların yeniden yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:57
28 Şubat Davasında Yeniden Yargılama Süreci Başladı

28 Şubat Davasında Yargılama Süreci Devam Ediyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 28 Şubat davasında yargılanan emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz dahil 16 sanığın yeniden duruşması gerçekleştirildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Duruşma

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) beklenen raporun ulaştığını bildirdi. Sanık avukatları, rapora dair beyanlarını yazılı olarak sunacaklarını ifade ederken, sağlık sorunları yaşayan müvekkillerinin duruşmalara katılmamaları yönünde talepte bulundu. Cumhuriyet savcısı ise avukatların bu isteğini destekledi.

Mahkeme Ara Kararını Verdi

Müzakerenin ardından mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırarak duruşmayı 17 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Yargıtay’ın Bozma Kararı ile İlgili Gelişmeler

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önceki duruşmalarda, Çevik Bir, Çetin Doğan gibi eski orgenerallere müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak Halil Kemal Gürüz ve diğer sanıkların durumu, "yardım eden" sıfatı nedeniyle yeniden değerlendirildi. Yargıtay, zaman aşımına uğrayan diğer sanıklarla ilgili de gizli ittifak nedeniyle cezalandırılmalarını talep etti. Böylece 16 sanık hakkında yeniden yargılama süreci başlatıldı.

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