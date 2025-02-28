28 Şubat Gönüllüleri, Darbenin 28. Yıldönümünde Beyazıt Meydanı'nda Buluştu

28 Şubat Gönüllüleri, postmodern darbenin 28. yılında Beyazıt Meydanı'nda toplandı ve yaşananları unutmama mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:39
28 Şubat Gönüllüleri, Darbenin 28. Yıldönümünde Beyazıt Meydanı'nda Buluştu

28 Şubat Gönüllüleri, İstanbul'da Buluştu

28 Şubat Gönüllüleri Platformu, 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yılı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açan üyeler, toplumsal hafızanın canlı tutulması adına bir araya geldiler.

Şerife Kaya'nın Açıklamaları

Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına açıklama yapan Platform Başkanı Şerife Kaya, 28 yıl sonra tekrar Beyazıt Meydanı'nda olduklarını belirterek, "Bu meydan ve bu üniversite, karanlık günlerin simgesi olmuştur" dedi. Kaya, yaşadıkları acıları unutmamak ve unutturmamak için toplandıklarını vurguladı.

Kaya, 28 Şubat'ın, uluslararası bir projenin Anadolu ayağı olduğunu söyleyerek, "Bu kaos planı toplumu hırpalayıp, darbeye mukavemet edemez hale getirmeyi amaçlamıştır" ifadelerini kullandı. Dönemdeki insan hakları ihlallerine dikkat çeken Kaya, eğitim hakkının engellendiğini ve başörtülü öğrencilerin eğitimden mahrum bırakıldığını da ekledi.

Hakların İhlali ve Mağdurların Sesleri

Kaya, 28 Şubat sürecinde, eğitimin engellenmesi hakkında şunları kaydetti: "Bir tarafta 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası yürütülürken, diğer taraftan başörtülü kızlar okullara alınmadı." Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerin de işlerinden ihraç edildiğine dikkat çekti.

"Bu millet için canını feda eden askerlerin eşleri başörtülü oldukları için ordudan ihraç edildi" diyen Kaya, 28 Şubat mağdurlarının 28 yıllık yükünün kalkmasının topluma faydalı olacağını belirtti. Kaya, Cumhurbaşkanına ve Meclise seslenerek, mağduriyetlerin giderilmesi için yeni kapılar açılmasını talep etti.

Katılımcılardan Balonlu Eylem

Açıklamanın ardından, katılımcılar üzerinde "28 Şubat tarihin kara lekesi" yazılı balonları gökyüzüne bıraktı ve bir süre oturma eylemi yaptı. Daha sonra alanı terk ettiler. Bu tür etkinliklerin, yaşanan acıların hatırlanması ve unutturulmaması adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla...

28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla...

28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

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