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28 Şubat Mağdurlarından Komisyon Talebi

28 Şubat mağdurları, haklarının iadesi için bir komisyon kurulmasını istiyor. Şerife Kaya'dan dikkat çeken açıklamalar.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:06
28 Şubat Mağdurlarından Komisyon Talebi

28 Şubat Mağdurları Haklarını Geri İstiyor

28 Şubat süreci mağdurları, kaybettikleri hakları geri alabilmek için bir komisyon kurulmasını talep ediyor. Bu taleplerini desteklemek üzere Konya'da bir basın toplantısı düzenleyen 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, o dönemde mağdur olan bireylerin hala adalet beklediğini vurguladı.

Adalet İçin Ortak Komisyon Talebi

Kaya, "Bizim en büyük talebimiz, bu süreçte mağdur olan herkesin kurulacak komisyona başvurabilmesidir. Hak kayıplarının belirlenmesi ve bunların telafi edilmesi oldukça önemlidir," diye konuştu. Kaya, komisyonun ya Cumhurbaşkanı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde kurulmasının daha uygun olduğunu ifade etti.

Mağduriyetlerin Giderilmesi İçin Çözüm Önerileri

Kaya, başvuran mağdurlara, yaşadıkları hak kaybı oranına göre tazminat verilmesi gerektiğini savunarak, böyle bir uygulama ile daha adaletli sonuçlar elde edileceğine inandığını söyledi. "Darbeci generallerin bugün serbest olmaları, mazlumların haklarının iadesinde gecikmenin olmaması gerektiğini gösteriyor. Bu durum, ülkemize yakışmıyor," ifadelerini kullandı.

Yargılananların Yeniden Yargılanması Çağrısı

28 Şubat döneminde işkence ile yargılanmış ve hala hapiste bulunan 160 kişinin bulunduğuna dikkat çeken Kaya, bu kişilerin yeniden yargılanmalarını da istediklerini sözlerine ekledi.

28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını...

28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını talep ediyor. 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, Konya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binasında basın toplantısı düzenledi.

28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını...

28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını talep ediyor. 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, Konya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binasında basın toplantısı düzenledi.

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