28. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 27 Mayıs'ta Başlıyor

Uçan Süpürge 28. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 28'incisi, 27 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde başkent Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl "Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler" sloganıyla gerçekleştirilecek festival, Kült Kavaklıdere sinemaları ve Etimesgut Belediyesi 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Katılımcılar, 29 ülkeden 44 film gösterimiyle farklı kadın hikayelerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

Önemli Açıklamalar ve Ödüller

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, Ankara'da gerçekleştirilen basın toplantısında, kadın konusunun festivalde her zaman öncelikli olacağını belirtti. Güner, kadınların hikayelerinin yalnızca geçmişi değil, geleceği de şekillendireceği vurgusunda bulundu.

Festival Danışmanı Alin Taşcıyan, festivalde gösterilecek filmler hakkında detaylar paylaşırken, ödül kazanan isimleri de açıkladı. Onur ödülleri Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na, Bilge Olgaç başarı ödülleri ise oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ve yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye verilecek.

Bu yıl Genç Cadı ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş'a takdim edilecek. Tüm ödüllerin sahipleri, 27 Mayıs'taki açılış töreninde açıklanacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 28'incisi, 27 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner (sol 3) ve Festival danışmanı Alin Taşcıyan (sağ 2), festival öncesi basın mensupları ile buluştu.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 28'incisi, 27 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner (sol 3) ve Festival danışmanı Alin Taşcıyan (sağ 2), festival öncesi basın mensupları ile buluştu.