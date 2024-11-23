28. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde Hakan Başar Trio Rüzgarı Esti

Hakan Başar Trio, Ankara Caz Festivali'nde Sahne Aldı

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali, Hakan Başar Trio konseriyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Samm's Bistro'da gerçekleştirildi ve Başar, kendi besteleri ile sevdiği eserlerden oluşan zengin bir kolaj sunarak izleyicileri büyüledi.

Başar'ın Caz Yolculuğu

Konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakan Başar, uzun yıllardır caz müziğiyle ilgilendiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıl sahnede olduğuna dikkat çeken Başar, "Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yeni bir albüm kaydına giriş yaptık, çok güzel kayıtlar aldık. Bugün de Ankara Caz Festivali'nde bu albümün projesini çalacağım. Albümü 2025'in mayıs ayında yayımlamayı planlıyoruz" dedi.

Ankara'nın Caz Kültürüne Katkısı

Başar, Türkiye'de caz festivallerinin fazla olmadığını belirtirken, Ankara'nın bu konuda verdiği emek ve sürdürülebilirlik çabalarının çok değerli olduğunu vurguladı. Başkentlilerin kültürel deneyim açısından zengin bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Uluslararası Konser Planları

Başar, diğer ülkelerde de konserlerine devam etmeyi planladığını dile getirerek, "Hayat çok hızlı akıyor. Kısa, güzel anlar ülkemize sunabilirsek bu benim için en değerli şey olur" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali, Hakan Başar Trio konseriyle devam etti.Samm's Bistro'da düzenlenen konserde Başar, besteleri, sevdiği ve etkilendiği eserlerden kolaj sundu.

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali, Hakan Başar Trio konseriyle devam etti.Samm's Bistro'da düzenlenen konserde Başar, besteleri, sevdiği ve etkilendiği eserlerden kolaj sundu.