29 Ağustos 2024 Gündemi

Gündemdeki Önemli Etkinlikler

29 Ağustos 2024 tarihli gündem özeti, Türkiye genelindeki önemli gelişmeleri ve etkinlikleri içeriyor.

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"na katılacak. Etkinlik, Ankara’da saat 15.00’te gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret edecek ve akşam saatlerinde İzmir-Manisa arasında düzenlenen "Çiftçi Mitingi"ne katılacak.

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, saat 10.00’da ikinci çeyreğe ait Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve saat 14.30’da haftalık para ile banka istatistiklerini açıklayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise haftalık bankacılık sektörü verilerini saat 14.00’te duyuracak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı ekonomik güven endeksini ve temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini saat 10.00’da paylaşacak.

Dış Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de düzenlenecek "Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılacak.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’a karşı başlatılan "önleyici saldırı" operasyonları dikkatle takip ediliyor.

Kültür ve Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan ziyareti kapsamında Buhara şehrindeki tarihi yerleri gezip yeni yatırım projeleri tanıtım toplantısına katılacak. Ayrıca Buhara Girişimci Kadınlar Derneği'ni de ziyaret edecek.

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki milli sporcuları desteklemek üzere saat 10.00’da Paris’te olacak.

Oyunların ilk gününde milli sporcular 6 branşta madalya mücadelesi verecek. Ayrıca, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Lugano takımını İstanbul’da ağırlarken, Trabzonspor da St. Gallen takımını Trabzon’da konuk edecek.

A milli erkek voleybol takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda Macaristan ile karşılaşacak.

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