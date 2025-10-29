29 Ekim: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. yılı dört ilde coşkuyla kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Valiler, garnizon komutanları ve belediye başkanlarının katıldığı programlarda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Adana

Adana'da kutlamalar, Vali Yavuz Selim Köşger'in Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı. Vali Köşger, Cumhuriyet'in 102. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Halk oyunları gösterileri, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile program, geçit töreniyle sona erdi.

Mersin

Mersin'deki programlar kapsamında Vali Atilla Toros, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Tuğamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tören aracından katılımcıları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alanda Hava Kuvvetlerine ait F16 uçakları geçiş yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Toros, Cumhuriyet'in büyük emeklerle kurulduğunu vurgulayarak vatandaşların bayramını kutladı. İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfek gösterisi, öğrencilerin şiirleri ve çeşitli gösterilerle devam eden etkinlik, geçit töreniyle tamamlandı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı. Vali Masatlı vatandaşların bayramını kutladı; öğrencilerin şiirleri ve çeşitli gösteriler izleyicilerle buluştu. Program, geçit töreni ile sona erdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim kutlamaları Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yapıldı. Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve Vali Yılmaz günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Mehteran konseri, zeybek gösterisi ve 12. Komando Tugay Komutanlığına bağlı timlerin Komando Andını okuması etkinliğe renk kattı. İl Jandarma Komando Komutanlığı ekiplerinin gösterisinin ardından program, geçit töreniyle son buldu.

