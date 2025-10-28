29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Çelenk Törenleri

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen çelenk sunma törenlerinde valiler, belediye başkanları ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:07
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenlerinde valiler, belediye başkanları, garnizon komutanları ve protokol üyeleri yer aldı.

Antalya

Antalya'da törende Cumhuriyet Meydanı ön plandaydı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve protokol üyeleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Diğer kurum ve kuruluşların çelenk sunumlarının ardından tören sona erdi.

Muğla

Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler bulundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Vali İdris Akbıyık, Başkan Ahmet Aras ve Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende ayrıca Vali İdris Akbıyık Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Isparta Valisi Abdullah Erin, Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile tamamlandı.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler yer aldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

