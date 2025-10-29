29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fransa ve Avusturya'da Kutlandı

Fransa — Paris Büyükelçiliği Resepsiyonu

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon verildi. Törene, ev sahibi Büyükelçi Yunus Demirer ile Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Fransız siyasetçiler, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'in okunmasıyla başladı; davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Büyükelçi Yunus Demirer, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okuyarak katılımcıların bayramını kutladı. Demirer, Türkiye'nin Avrupa'daki stratejik dengelerin merkezinde bulunduğunu ve enerji güvenliği, göç ile terörle mücadele gibi konularla ortaklarıyla birlikte karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Demirer, Türkiye'nin çevresinde barış ve istikrarı sağlama çabasına dikkat çekerek, diyalog ve diplomasiyi tercih ettiğini belirtti. Türkiye'nin NATO'nun savunma ve caydırıcılık kapasitesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Demirer, "263 diplomatik ve konsolosluk temsilcisiyle Türkiye, dünya genelinde en geniş diplomatik ağlardan birine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Demirer, Türkiye'nin insani yardım ve kalkınma alanında milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkeler arasında olduğunu söyledi ve Fransa ile paylaşılan kurucu ilkeler ile 1921'de Fransa'nın Türkiye'yi tanıyan ilk Batılı ülke olduğuna dikkati çekti. İki ülkenin NATO, Avrupa Konseyi ve OECD nezdinde Avrupa kıtasının istikrarı için birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Demirer, ekonomik ilişkiler bağlamında Fransa'nın Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, Renault gibi Fransız firmaların Türkiye'deki faaliyetlerine işaret etti.

Avusturya — Viyana Büyükelçiliği Töreni

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya'nın eski Eğitim Bakanı Johannes Hahn ile Avusturyalı ve diğer ülkelerden çok sayıda temsilci yer aldı.

Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu.

Büyükelçi Gürsel Dönmez, Cumhuriyet'in mirasının çok eski ve güçlü bir devlet geleneğine dayandığını anımsatarak, Kurtuluş Savaşı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkın eşsiz fedakarlıklarıyla kazanıldığını ve "1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla Büyük Zafer halk egemenliği ile taçlandırılmıştır." dedi.

Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren kimseyi geride bırakmamayı amaçladığını belirterek, adil bir dünya için Birleşmiş Milletler ile işbirliğinin süreceğini vurguladı. Eler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, cihanda barış" vizyonunun günümüz dünya meselelerine ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

AGİT Daimi Temsilcisi Zeynep Kızıltan ise Türkiye'nin Atatürk'ün liderliğinde modern, özgüvenli ve ileriye bakan bir ulus vizyonuyla inşa edildiğini ifade etti; AGİT'in bölgesel ve ötesindeki sorunlara rağmen diyalog ve işbirliği platformu olarak önemini koruması gerektiğini belirtti.

Kutlama töreninde ayrıca bir piyano resitali sunuldu.

