29 Ekim Ek Ders Ödemesi: Kimlere Ödeme Yapılacak, Kimlere Yapılmayacak?

MEB açıklaması: 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim tam gün resmi tatilde kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek dersleri ödenir; ücretli öğretmenlere 29 Ekim'de ödeme yapılmaz.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 10:21
29 Ekim'de Ek Ders Ödemeleri: MEB'in Son Açıklaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, okullarda görev yapan on binlerce öğretmen ve idareci için ek ders ücreti konusu yeniden gündeme geldi. 28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in ise tam gün resmi tatil olması ek ders ödemelerinde karışıklığa yol açarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatı çerçevesinde farklı statülere göre uygulama değişiyor.

Kadro Durumuna Göre Genel Kural

Kadro durumuna (kadrolu, sözleşmeli, ücretli) göre resmi tatillerde ek ders ödemeleri farklılık gösterir. "29 Ekim ek ders ödenir mi?" sorusunun yanıtı herkes için aynı değil; detaylar aşağıda.

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler

Kural net: kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler resmi tatil günlerinde idari izinli sayılmakta, bu kapsamda üzerlerindeki normal müfredat dersleri fiilen yapılmış gibi değerlendirilmekte ve ek ders ücretleri ödenmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim tam gün için planlanan ek ders ücretleri kesintisiz ve tam olarak ödenecektir. Ödemelere sınıf rehberliği, kulüp çalışmaları ve Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen (BTR) görev ücretleri de dahildir.

Ücretli Öğretmenler ve Usta Öğreticiler

Durum farklı: ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için ek ders ödemesi yalnızca fiilen derse girme şartına bağlıdır. Bu nedenle 28 Ekim günü saat 13:00'e kadar fiilen girdikleri derslerin ücreti ödenebilir; ancak saat 13:00'ten sonra başlayan idari izin nedeniyle ödeme yapılmayacaktır. 29 Ekim tam gün resmi tatilinde ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ek ders ödemesi yapılmayacaktır.

DYK, İYEP ve Egzersiz Ücretleri

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve egzersiz (okul sporları, halk oyunları vb.) faaliyetleri resmi tatil günlerine planlanamaz. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün için bu faaliyetlerden ek ders ücreti ödenmeyecektir.

28-29 Ekim'de Ödenecek Diğer Kalemler

Nöbet ücreti: Öğretmenin nöbet görevi 28 Ekim gününe denk geliyorsa, okul yarım gün açık olduğundan nöbet ücreti tam olarak ödenir.

İdareci ek dersi: Okul müdür ve müdür yardımcıları resmi tatil günlerinde idari izinli sayıldıkları için ek ders ücretlerini tam alırlar.

Destek eğitim / Evde eğitim: Destek eğitim odaları, evde eğitim ve hastanede eğitim gibi özel eğitim görevleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ödenir.

Koordinatörlük ve belleticilik: Meslek liselerindeki koordinatörlük ücretleri ödenir; pansiyonlu okullarda öğrenciler yurtta kalıyorsa belletmen ücretleri fiilen görev yapılıyorsa ödenir.

BİLSEM, Ar-Ge ve MEBBİS: BİLSEM öğretmenleri ile Ar-Ge, Özel Büro ve MEBBİS yöneticisi olarak görevlendirilen öğretmenler bu günlere ait ek ders ücretlerini tam alacaktır.

