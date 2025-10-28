29 Ekim: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Doğu'da coşkuyla devam etti

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet'in 102'nci yılı törenlerle kutlandı. İl ve ilçe meydanlarında gerçekleştirilen programlarda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yer aldı.

Van

Van'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları Valilik bahçesinde yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, protokol üyelerini makamında kabul etti.

Törene Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Bitlis

Gökmeydan'da düzenlenen törende Vali Ahmet Karakaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona eren törende Vali Karakaya, katılan öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Muş

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Avni Çakır, Garnizon Komutanı Kurmay Hava Pilot Albay Mehmet Emin Okutkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

