29 Kasım 2024'te Gündem: Erdoğan'dan Özel'e Çeşitli Toplantılar ve Etkinlikler

29 Kasım 2024 Gündemi

Bugün, Türkiye'nin önde gelen isimleri çeşitli etkinliklerde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT World Forum'a katılacak. Ayrıca, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi gerçekleşecek.

Özgür Özel ve DEM Parti Görüşmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.

Yürütme ve Yasa Gelişmeleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası’na katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esenlik Sempozyumu ve 15 Temmuz Derneği 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması Programı'na iştirak edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT World Forum'da “Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü” oturumunda konuşma yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

Ekonomik Faaliyetler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'daki çeşitli temaslarını gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 4. Türkiye Tarım Zirvesi ve Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı'na katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyarette bulunacak ve Karasu Limanı’nda incelemelerde bulunacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çeşitli ekonomik verileri açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına dair gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin durum da izleniyor.

İrlanda'da halk, erken genel seçim için sandık başına gidecek.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Gazze'nin Geleceği” temalı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nin açılış programına katılacak. YÖK Başkanı Erol Özvar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Akademik Yılı Açılış Programı'nda yer alacak.

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak. Aynı zamanda Trendyol 1. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin maçları da gerçekleşecek.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Hentbol Erkekler Süper Lig’in 12. haftası ise devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.