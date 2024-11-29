DOLAR
34,69 -0,26%
EURO
36,72 -0,27%
ALTIN
2.969,71 -1,19%
BITCOIN
3.336.797,52 -1,42%

29 Kasım 2024'te Gündem: Erdoğan'dan Özel'e Çeşitli Toplantılar ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özgür Özel'e; 29 Kasım'daki önemli toplantı ve etkinlikler gündemde.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:00
29 Kasım 2024'te Gündem: Erdoğan'dan Özel'e Çeşitli Toplantılar ve Etkinlikler

29 Kasım 2024 Gündemi

Bugün, Türkiye'nin önde gelen isimleri çeşitli etkinliklerde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT World Forum'a katılacak. Ayrıca, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi gerçekleşecek.

Özgür Özel ve DEM Parti Görüşmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.

Yürütme ve Yasa Gelişmeleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası’na katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esenlik Sempozyumu ve 15 Temmuz Derneği 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması Programı'na iştirak edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT World Forum'da “Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü” oturumunda konuşma yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

Ekonomik Faaliyetler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'daki çeşitli temaslarını gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 4. Türkiye Tarım Zirvesi ve Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı'na katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyarette bulunacak ve Karasu Limanı’nda incelemelerde bulunacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çeşitli ekonomik verileri açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına dair gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin durum da izleniyor.

İrlanda'da halk, erken genel seçim için sandık başına gidecek.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Gazze'nin Geleceği” temalı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nin açılış programına katılacak. YÖK Başkanı Erol Özvar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Akademik Yılı Açılış Programı'nda yer alacak.

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak. Aynı zamanda Trendyol 1. Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin maçları da gerçekleşecek.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Hentbol Erkekler Süper Lig’in 12. haftası ise devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü
2
Kırsal Kalkınma Destekleri Projelerinde Tamamlanma Süresi Uzatıldı
3
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısını Kınadı
4
29 Kasım 2024'te Gündem: Erdoğan'dan Özel'e Çeşitli Toplantılar ve Etkinlikler
5
Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Kahvehanede Maç İzlerken Yakalandı
6
İBB'nin Arnavutköy-Sultangazi Yolundaki Çalışmalar Trafik Kargaşasına Neden Oldu

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak