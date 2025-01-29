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29 Ocak 2025 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

Bugün Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşanacak. Spor alanında ise Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 00:01
29 Ocak 2025 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Basın Açıklamaları ve Toplantılar

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, Kalkınma Planı Lansmanı ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Serdarlı köyünde gençlerle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatında incelemede bulunacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek, UİD Kongresi'ne iştirak edecek. (Lefkoşa/10.30-18.00)

Yasama ve Yürütme Toplantıları

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/14.00/09.30/10.30)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katılacak. (Ankara/09.30)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu'na iştirak edecek. (Ankara/10.30)
3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. (Washington/22.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

1- Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla üçlü mekanizma toplantısının ikincisi düzenlenecek. (Ankara)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)
3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Spor Gelişmeleri

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek. (İstanbul/12.00)
2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapılacak maç öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. (Amsterdam/22.00)
3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek. (İstanbul/11.00)
4- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak ve son idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak. (İstanbul/11.00)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda, Galatasaray Litvanya'nın Rytas Vilnius, Manisa Basket ise İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Vilnius/20.30/Malaga/22.30)

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