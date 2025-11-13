29 Yıl Hapisle Aranan Firari, Safranbolu'da Yakalandı

Jandarma, Aşağıgüney Köyündeki Hayvan Çiftliğinde Operasyon Düzenledi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda 3 yıldır aranan ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan M.U.'nun Aşağıgüney köyündeki bir hayvan çiftliğinde gizlendiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüphelinin 12 ayrı suç kaydı olduğu; bu suçlar arasında kasten öldürme suçunun da yer aldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, 12 AYRI SUÇTAN HAKKINDA 29 YIL 9 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 3 YILDIR ARANAN KİŞİ, SAKLANDIĞI HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.