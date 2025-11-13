29 Yıl Hapisle Aranan Firari, Safranbolu'da Yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.U., Aşağıgüney köyündeki hayvan çiftliğinde jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:04
29 Yıl Hapisle Aranan Firari, Safranbolu'da Yakalandı

29 Yıl Hapisle Aranan Firari, Safranbolu'da Yakalandı

Jandarma, Aşağıgüney Köyündeki Hayvan Çiftliğinde Operasyon Düzenledi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda 3 yıldır aranan ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan M.U.'nun Aşağıgüney köyündeki bir hayvan çiftliğinde gizlendiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüphelinin 12 ayrı suç kaydı olduğu; bu suçlar arasında kasten öldürme suçunun da yer aldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, 12 AYRI SUÇTAN HAKKINDA 29 YIL 9 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, 12 AYRI SUÇTAN HAKKINDA 29 YIL 9 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 3 YILDIR ARANAN KİŞİ, SAKLANDIĞI HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, 12 AYRI SUÇTAN HAKKINDA 29 YIL 9 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de