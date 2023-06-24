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296 Afgan Göçmen Sınır Dışı Ediliyor

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296 Afgan Göçmen Sınır Dışı Ediliyor
Türkiye'nin farklı şehirlerinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanmaya başlayan 296 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi.

Türkiye'nin Farklı Şehirlerinde Yakalanan 296 Afgan Göçmen Sınır Dışı Ediliyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanmaya başlayan 296 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi. Polis ve jandarma ekiplerince yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

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