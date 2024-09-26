3,500 Yıllık Mumyalarda Kefir Peynirinin İzleri Keşfedildi

Antik Mumyalarda Kefir Peynirine Ait Bakteriler Bulundu

Uzmanlar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarım Havzası'nda bulunan yaklaşık 3,500 yıllık mumyalarda kefir peynirinde sıkça rastlanan bakteri türlerini tespit etti.

Araştırma Detayları

Bu keşif, Cell dergisinde yayımlanan bir çalışmada yer aldı. Tarım Havzası'ndaki mumyalarda 2003 yılında keşfedilen "beyaz maddeler" incelendi ve DNA testine tabi tutuldu.

Yapılan testlerde inek ve keçi DNA'sının yanı sıra, kefir peynirinde bulunan "Lactobacillus kefiranofaciens" ve "Pichia kudriavzevii" türlerinden bazı bakteri örnekleri de bulundu.

Keşfin Önemi

Araştırma ekibinden Fu Çiaomey, bu sonucun "bugüne kadar keşfedilen en eski peynir örneği" olduğunu ve antik toplumların yiyecek alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler sunabileceğini belirtti.

Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması son derece zordur. Bu durum, bu keşfi nadir ve değerli kılmaktadır." şeklinde konuştu.

Kefirin Evrimi Araştırıldı

Araştırmacılar, "Lactobacillus kefiranofaciens" bakterisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğini de inceledi. Özellikle bu 3,500 yıllık süreç boyunca bakterinin insanlarla daha uyumlu hale geldiği bulundu. Fu, günümüzde üretilen kefirdeki probiyotik bakterilerin bağırsaklardaki bağışıklık tepkimeleri üzerindeki etkisinin daha az olma ihtimaline dikkat çekerek, "Bu, bakterinin son 3,500 yıl içinde nasıl değiştiğini gözlemlememizi sağlayan eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır." dedi.