DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,15 -0,33%
ALTIN
2.928,79 -0,4%
BITCOIN
2.208.617,07 -1,98%

3,500 Yıllık Mumyalarda Kefir Peynirinin İzleri Keşfedildi

Çin'deki antik mumyalarda kefir peynirine ait bakterilere rastlandı, gıda tarihine ışık tutacak bir gelişme kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:43
3,500 Yıllık Mumyalarda Kefir Peynirinin İzleri Keşfedildi

Antik Mumyalarda Kefir Peynirine Ait Bakteriler Bulundu

Uzmanlar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarım Havzası'nda bulunan yaklaşık 3,500 yıllık mumyalarda kefir peynirinde sıkça rastlanan bakteri türlerini tespit etti.

Araştırma Detayları

Bu keşif, Cell dergisinde yayımlanan bir çalışmada yer aldı. Tarım Havzası'ndaki mumyalarda 2003 yılında keşfedilen "beyaz maddeler" incelendi ve DNA testine tabi tutuldu.

Yapılan testlerde inek ve keçi DNA'sının yanı sıra, kefir peynirinde bulunan "Lactobacillus kefiranofaciens" ve "Pichia kudriavzevii" türlerinden bazı bakteri örnekleri de bulundu.

Keşfin Önemi

Araştırma ekibinden Fu Çiaomey, bu sonucun "bugüne kadar keşfedilen en eski peynir örneği" olduğunu ve antik toplumların yiyecek alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler sunabileceğini belirtti.

Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması son derece zordur. Bu durum, bu keşfi nadir ve değerli kılmaktadır." şeklinde konuştu.

Kefirin Evrimi Araştırıldı

Araştırmacılar, "Lactobacillus kefiranofaciens" bakterisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğini de inceledi. Özellikle bu 3,500 yıllık süreç boyunca bakterinin insanlarla daha uyumlu hale geldiği bulundu. Fu, günümüzde üretilen kefirdeki probiyotik bakterilerin bağırsaklardaki bağışıklık tepkimeleri üzerindeki etkisinin daha az olma ihtimaline dikkat çekerek, "Bu, bakterinin son 3,500 yıl içinde nasıl değiştiğini gözlemlememizi sağlayan eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
2
4 Ülke, Afganistan'a Yasal Süreç Başlatıyor
3
İsrail Ordusu Gazze'de Sığınmacılara Saldırı Düzenledi
4
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 15 Ölü, 22 Yaralı
6
Türkiye'nin Çevre Mücadelesi: '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' Kitabı
7
İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 15 Yaralı

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor