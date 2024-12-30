3.540 Astdsubay Alımı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları Yeni İstihdam İmkanlarıyla Karşı Karşıya

3.540 Astdsubay İstihdamı Duyuruldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3.340 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 200 olmak üzere toplam 3.540 astsubay alacağını resmi olarak açıkladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak eğitim alacak 3.340 astsubaydan 3.107'sinin erkek, 233'ünün ise kadın olması planlanıyor. Bu alım, jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarını kapsıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı içinse 200 astsubay alınacak. Bu alımda 175 erkek ve 25 kadın adayın istihdam edilmesi hedefleniyor. Adaylar, güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında görev alacaklar.

Başvuru Süreci

Başvurular, bugünden itibaren başlayarak 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecektir.

Başvuruya ilişkin detaylara ulaşmak için aşağıdaki siteleri ziyaret edebilirsiniz: