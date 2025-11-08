3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Düzce Üniversitesi'nde Yoğun İlgi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kurulan stantta vatandaşlar ve sağlık çalışanları bilgilendirildi; çok sayıda kişi bağış formu doldurdu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:00
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Düzce Üniversitesi'nde Yoğun İlgi

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Düzce Üniversitesi'nde Yoğun İlgi

Stant çalışmalarıyla farkındalık artırıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında hastane içinde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Standı, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Organ ve Doku Bağış Birimi Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz, Başhemşire Nursel Ulusoy Koç, hastane müdür ve müdür yardımcıları ile sağlık çalışanları ziyaret ederek çalışmaya destek verdi.

Ziyaretlerde, organ bağışının hem toplumsal hem de bireysel önemine vurgu yapıldı; organ bağışı bekleyen hastaların yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Standı gezen vatandaşlar ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının birçoğu, verilen bilgilendirme sonrası organ bağışı formunu doldurarak gönüllü bağışçı oldu.

