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3 Belediye Başkanının Görevden Alınmasının Ardından 33 Kişi Tutuklandı

Üç belediye başkanının görevden alınması sonrası düzenlenen eylemlerde 33 kişi tutuklandı; 253 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:09
3 Belediye Başkanının Görevden Alınmasının Ardından 33 Kişi Tutuklandı

Belediye Başkanlarının Görevden Alınmasının Ardından Eylemler

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen eylemlerde 253 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu kişilerden 33’ü tutuklandı.

Gerçekleşen Eylemler ve Yakalamalar

Bakanlık açıklamasında, yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırılarda bulunan 253 şüphelinin yakalandığı; bunların 226'sının terör ve 27'sinin güvenlik suçlarından olduğunu belirtildi.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Yapılan açıklamada, zanlılara yönelik “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bunlar arasında 33 kişi tutuklandı, 40 zanlı hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Diğer zanlıların işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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