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3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Kısa Metraj Jürisi Açıklandı

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi belirlendi. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:54
3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Kısa Metraj Jürisi Açıklandı

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Kısa Metraj Jürisi Açıklandı

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi nihayet belli oldu. Festivalin resmi açıklamasında, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından yönetilen bu önemli etkinlikte, jürinin başkanlığını Onur Kırşavoğlu üstlenecek.

Jüri Üyeleri ve Katkılar

Bu yılki jürinin diğer üyeleri arasında Nihan Belgin, Umut Beşkırma, Ebru Diken, Deniz Ali Tatar ve Volkan Güney Eker yer alıyor. Festivalin düzenlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi özel destek sunuyor.

Sanat Yönetimi ve Bilgi

Sanat yönetimi görevini ise Balım Tanrıöver ve Gizem Ertürk üstleniyor. Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak ve programı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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