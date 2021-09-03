3 Eylül vaka sayısı açıklandı

Sağlık bakanlığı resmi intenet sitesi covid19.saglik.gov.tr adresinde 3 Eylül 2021 tarihli koronavirüs tablosunu duyurdu.

Vaka sayısı 23 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde yapılan koronavirüs testi 305 bine yaklaşırken, 22 bin 857 kişide vaka tespit edildi.

Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 276 olarak açıklanırken, hastalığı atlatıp iyileşen kişi sayısı ise 14 bini aştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü okulların açılacağını ve yüz yüze eğitimin kesintisiz sürmesi için kararlı olduklarına bir kez daha vurgu yaptı.

3 Eylül 2021 koronavirüs vaka tablosu