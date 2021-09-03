3 Eylül vaka sayısı açıklandı

Sağlık bakanlığı resmi intenet sitesi covid19.saglik.gov.tr adresinde 3 Eylül 2021 tarihli koronavirüs tablosunu duyurdu.
Vaka sayısı 23 bin sınırında
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde yapılan koronavirüs testi 305 bine yaklaşırken, 22 bin 857 kişide vaka tespit edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü okulların açılacağını ve yüz yüze eğitimin kesintisiz sürmesi için kararlı olduklarına bir kez daha vurgu yaptı.
3 Eylül 2021 koronavirüs vaka tablosu
Son Güncelleme: 03.09.2021 19:46