3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen "3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği" etkinliği, bu yıl büyük bir coşkuyla başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şenlik alanında yaptığı konuşmada, Ferhadanlı karpuzunun ilde tanındığını belirtti.

Yöresel Lezzetlerin Tanıtımı

Nallar, "Ferhadanlı'nın karpuzunu, kavununu ve diğer yöresel lezzetlerini tanıtmayı hedefliyoruz. Kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Her hafta farklı bir şenlik gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Protokol ve Yarışmalar

CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, etkinlikte konuşmalar yaptılar. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şenlikte kurulan çadırları gezerek yöresel ürünleri incelediler.

Etkinlikte düzenlenen karpuz yeme yarışmasında 20 kişi, büyük bir heyecanla mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Nagihan Dönmez, erkeklerde ise Ümit İçkedal birinci olarak çeyrek altın kazandı.

Halk Gösterimleri ve Konser

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından ziyaretçilere karpuz ikram edildi. Şenliğin en dikkat çekici anlarından biri de ünlü sanatçı Laranın sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirmesi oldu.

Yarınki Etkinlikler

3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği, yarın düzenlenecek etkinlikler ve Rafet El Roman konseriyle sona erecek.