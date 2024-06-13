Bist 100
10.391,89 2%
DOLAR
32,34 0,09%
EURO
34,93 -0,05%
ALTIN
2.378,09 -1,04%

3 il için alarm! İzmir, Manisa ve Çanakkale'de orman yangını

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Havadan ve karadan müdahalelerle yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 17:28
3 il için alarm! İzmir, Manisa ve Çanakkale'de orman yangını

3 ilimizde orman yangını

Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, itfaiye ve orman ekiplerini seferber etti. İzmir, Manisa ve Çanakkale'de çıkan yangınlar nedeniyle geniş çaplı söndürme çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'de İki Ayrı Noktada Yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi yakınlarındaki Yalova köyü ormanlık alanında çıkan yangın, bölge halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Aynı zamanda Ezine ilçesindeki Çetmi köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın da kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin iki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadıkları bildirildi.

İzmir Bornova'da Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 13.00 sularında başlayan orman yangını, hızlı müdahale gerektirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter, yangını havadan kontrol altına almaya çalışırken, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisi de karadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Bölgeden yükselen dumanlar, çevre halkını da endişelendirdi.

Manisa Kula'da Alevler Yükseldi

Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarında saat 11.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 itfaiye aracı, 20 traktör, 4 arazöz ve 3 su tankeriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre sakinlerinin ihbarları üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yangınlara Karşı Topyekûn Mücadele

Üç farklı ilde eş zamanlı çıkan yangınlar, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer, yangınların çıkış nedenlerini araştırırken, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve ormanlık alanlarda tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Ekiplerin yoğun çabaları ve modern söndürme ekipmanları sayesinde yangınların kısa sürede kontrol altına alınması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

Emekliye kapanan kapıları PTT aralıyor! Bayramdan önce gidene hemen ödeniyor

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

Acil nakit arayana 50.000 TL kredi başvurusu açıldı! 4A 4B 4C'lilere müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Acil nakit arayana 50.000 TL kredi başvurusu açıldı! 4A 4B 4C'lilere müjde

SGK giriş yılı bunlardan biri olanlara çıtır emeklilik! 47-48-49 yaşla emeklilik kapıda

Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

Ziraat Bankası müşterilerine talih kuşu kondu! Hemen başvurana 33.000 TL kurban parası!

Emekliye kapanan kapıları PTT aralıyor! Bayramdan önce gidene hemen ödeniyor

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Garanti Bankası bir SMS ile 10.000 TL dağıtıyor! Bayram öncesi ilaç gibi destek

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek