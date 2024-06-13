3 il için alarm! İzmir, Manisa ve Çanakkale'de orman yangını

3 ilimizde orman yangını

Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, itfaiye ve orman ekiplerini seferber etti. İzmir, Manisa ve Çanakkale'de çıkan yangınlar nedeniyle geniş çaplı söndürme çalışmaları başlatıldı.



Çanakkale'de İki Ayrı Noktada Yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi yakınlarındaki Yalova köyü ormanlık alanında çıkan yangın, bölge halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Aynı zamanda Ezine ilçesindeki Çetmi köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın da kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin iki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadıkları bildirildi.

İzmir Bornova'da Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 13.00 sularında başlayan orman yangını, hızlı müdahale gerektirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter, yangını havadan kontrol altına almaya çalışırken, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisi de karadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Bölgeden yükselen dumanlar, çevre halkını da endişelendirdi.

Manisa Kula'da Alevler Yükseldi

Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarında saat 11.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 itfaiye aracı, 20 traktör, 4 arazöz ve 3 su tankeriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre sakinlerinin ihbarları üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yangınlara Karşı Topyekûn Mücadele

Üç farklı ilde eş zamanlı çıkan yangınlar, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer, yangınların çıkış nedenlerini araştırırken, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve ormanlık alanlarda tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Ekiplerin yoğun çabaları ve modern söndürme ekipmanları sayesinde yangınların kısa sürede kontrol altına alınması hedefleniyor.