3 ilde DAEŞ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı 2'si tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyon sonucunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.



KONYA VE ANTALYA'DA DAEŞ OPERASYONU: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya ve Antalya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen bu şüphelileri başarılı bir şekilde yakaladı.

Polis ekipleri, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheliyi Konya’da ve 1 şüpheliyi Antalya’da sahte kimlikle yakaladı. Bu şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları belirlendi ve aynı zamanda DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Terörle mücadele çalışmaları, güvenlik birimlerinin kararlı çabalarıyla sürmektedir .