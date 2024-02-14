Bist 100
9.021,85 0%
DOLAR
30,75 0,12%
EURO
32,92 0,01%
ALTIN
1.968,09 0,03%

3 ilde DAEŞ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı 2'si tutuklandı

Manisa Konya ve Antalya'da eş zamanlı DAEŞ operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli ele geçirilirken 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:28
3 ilde DAEŞ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı 2'si tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyon sonucunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

KONYA VE ANTALYA'DA DAEŞ OPERASYONU: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya ve Antalya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen bu şüphelileri başarılı bir şekilde yakaladı. 

Polis ekipleri, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheliyi Konya’da ve 1 şüpheliyi Antalya’da sahte kimlikle yakaladı. Bu şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları belirlendi ve aynı zamanda DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Terörle mücadele çalışmaları, güvenlik birimlerinin kararlı çabalarıyla sürmektedir .

İLGİLİ HABERLER

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'daki maden faciasına 4 gözaltı: Aralarında saha sorumlusu da var
2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama: Fırat Nehri'nde şu anlık kirlilik tespit edilmedi
3
İstanbul Kanalı imar planı iptal edildi
4
Türkiye-Suriye sınırında deprem oldu
5
Ukrayna Rusya'ya ait çıkarma gemisini imha ettiklerini duyurdu
6
CHP'li Orhan Sarıbal Erzincan'da yaşanan kazanın ardından madenin kapatılmasını istedi
7
Gazze'ye tıbbı malzeme yardımı götüren uçak Türkiye'den Mısır'a ulaştı

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli