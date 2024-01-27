3 ilde emniyet müdürü 127 ilçede kaymakam değişti: Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Adana, Iğdır ve Siirt'in emniyet müdürleri değişti, 20 ile yeni vali yardımcısı ve 127 ilçeye yeni kaymakam atandı.

3 ilde emniyet müdürü 127 ilçede kaymakam değişti: Karar Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Adana, Iğdır ve Siirt'in emniyet müdürleri değiştirildi. Adana'ya Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır'a Erden Sakarya ve Siirt'e Necmettin Öztürk atandı. Görevden alınan emniyet müdürleri Doğan İnci, Oğuzhan Yonca ve Hakan Yıldırımoğlu oldu.

127 ilin kaymakamı ve 20 ilin vali yardımcısı değiştiğini gösteren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. Maddelerine göre yapıldı. Resmi Gazete'de bir başka atama kararı daha vardı. Buna göre Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydin oldu.

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