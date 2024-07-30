3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan şiddetli yağışlar ve rüzgar sonucu oluşan dalgalar nedeniyle denizde yüzmek tehlikeli olduğu belirtilerek, tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşların can güvenliği için bu uyarıya uymaları istendi.





Sakarya

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denizde yoğun dalga ve rip akıntısı yaşanmaktadır.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçelerdeki tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır.

Kaymakamlıklar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Düzce

Akçakoca ilçesindeki tüm plajlarda elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklanmıştır.

Cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı.

Akçakoca Kaymakamlığı ayrıca sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.