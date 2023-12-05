3 İle Yönelik Kritik Uyarı: Felaket Geri Dönüyor!

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre çarşamba günü yurdun Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinde sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Anadolu bölgesinde etkisini göstereceği düşünülen kar yağışının Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağmur şeklinde olması bekleniyor.

3 Şehir İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen rapora göre yarın gerçekleşmesi beklenen yağışların Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli kar yağışına döneceği öngörülüyor.

Öte yandan Erzurum çevresinde ise yağmurun gece saatlerine kadar kuvvetli yağış şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerine ise yağmur yerini kar yağışına bırakacağı düşünülüyor.

AFAD'dan Dikkatli Olun Çağrısı

AFAD tarafından yapılan açıklamada Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinin altı çizildi. Yaşanacak olumsuz hava koşullarından kaynaklı oluşabilecek ani sel baskınları, ulaşımda aksamaları ve gece yaşanabilecek don olaylarına karşı tedbirli olun çağrısı yapıldı.

Perşembe Yoğun Yağış Var

Perşembe günü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında, ülkenin genelinde sağanak yağışlar devam edecek. Başkent Ankara'da sıcaklık 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece civarında olacağı belirtiliyor.

Cuma Günü Sağanak Yağışla Beraber Fırtına Bekleniyor

Haftanın son günü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi dışında yurt genelinde sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar ise 1-2 derece daha düşerek Başkent Ankara'da ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise 15 derece civarında olması bekleniyor.