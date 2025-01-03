3 Ocak 2025 Gündem Özeti: Siyasi Ziyaretler ve Ekonomik Veriler Açıklanacak

3 Ocak 2025 Gündem Özeti

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Yasal ve Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan İl Başkanlığı'nı, Ardahan, Posof ve Göle belediyelerini ile Zavot Kadın Kooperatifi'ni ziyaret edecek. Ziyaret programı saat 10.00'da başlayacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilecek Şehitler Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı Anma Törenine katılacak ve Buca'da İzmir Adli Tıp ile Denetimli Serbestlik hizmet binalarının açılışını gerçekleştirecek. Bu programın saatleri 10.30 ve 14.30 olarak belirlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi Parkı davası hükümlülerini Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret ettikten sonra saat 14.30'da açıklamalarda bulunacaktır.

Ekonomik Gelişmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı'na katılacak. Çalışmalar 14.00'da başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine dair enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini ve haftalık para ile banka istatistiklerini yayımlayacak. Bununla birlikte finansal kesimdeki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri de 14.00 ve 14.30'da duyurulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise haftalık bankacılık sektörü verilerini Ankara'da saat 14.00'da açıklayacak.

Dünya Gündemi

Suriye ve İsrail ile ilgili güncel gelişmeler dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin durumu takip edilirken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler de izleniyor.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsfahani Mescidi'nde "İsfahani Mescidi'nin Yeniden İbadete Açılışı Cuma Namazı ve Hutbe İradı" programına katılacak. Etkinlik saati 12.58'dir.

Spor Gündemi

Bugün Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. Maçlar 20.00'da gerçekleşecek.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşacak. Bu maç da saat 20.00'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele saat 20.45'te başlayacak.

BKT Avrupa Kupasından ise Türk Telekom, Cosea (Fransa) ile karşılaşacakken, Bahçeşehir Koleji, Dolomiti Energia (İtalya) ekibiyle mücadele edecek. Bu karşılaşmalar sırasıyla 19.30 ve 22.00'de gerçekleşecek.