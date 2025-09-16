3 Şüpheliye Klipte Uyuşturucu Özendirme İddiasıyla İddianame

Soruşturma ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda yayınlanan bir şarkının klibinde rol alan bazı kişilerin uyuşturucu madde kullanımına özendirdikleri yönünde yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan tespitler sonucu gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Klipler, kapsam ve iddianame

Soruşturma kapsamında başka bir şarkı ve klibinde de aynı suçun işlendiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu klip de soruşturmaya dahil edildi.

Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, söz konusu suça ilişkin şüpheliler hakkında 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.