3. Uluslararası Afet Kongresi Kahramanmaraş'ta Başladı

Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Afet Kongresi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Afet Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yağıldı.

Önemli Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

Kongre açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, şehrin tarihinin en büyük depremini yaşadığını vurgulayarak, önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. Debgici şöyle konuştu: 'Deprem dışındaki tüm afetler ve riskler için de önlemleri tam anlamıyla almamız gerekiyor.'

Milletvekili Tuba Köksal ise olası bir afet anında doğru davranış biçimlerinin önemine dikkat çekerek, farkındalık oluşturmanın kritik olduğunu ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, 6 Şubat 2023'teki depremlerle büyük bir imtihandan geçtiklerini belirterek, 'Bir olduk, birlik olduk.' ifadesiyle dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Rektör İsmail Bakan'dan Açıklamalar

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Cumhurbaşkanı liderliğinde başlatılan iskan projeleri hakkında bilgi vererek, depremin ardından şehrin hızla toparlandığını belirtti. Bakan, 'Devlet ve millet el ele verdiğimiz sürece hiçbir zorluğun altında kalmayacağımızı gösteriyor.' dedi.

Kongre Oturumları

Açılışın ardından 'Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkisi', 'Afetlerin Yapı Üzerindeki Etkisi' ve 'Afetlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi' gibi konuların ele alındığı oturumlar başladı. Kongre, 6 Şubat tarihinde sona erecek.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.