DOLAR
35,91 -0,17%
EURO
37,07 0,4%
ALTIN
3.269,87 -1,38%
BITCOIN
3.560.608,14 -1,34%

3. Uluslararası Afet Kongresi Kahramanmaraş'ta Başladı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Afet Kongresi, önemli konularla başladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:03
3. Uluslararası Afet Kongresi Kahramanmaraş'ta Başladı

Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Afet Kongresi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Afet Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yağıldı.

Önemli Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

Kongre açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, şehrin tarihinin en büyük depremini yaşadığını vurgulayarak, önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. Debgici şöyle konuştu: 'Deprem dışındaki tüm afetler ve riskler için de önlemleri tam anlamıyla almamız gerekiyor.'

Milletvekili Tuba Köksal ise olası bir afet anında doğru davranış biçimlerinin önemine dikkat çekerek, farkındalık oluşturmanın kritik olduğunu ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, 6 Şubat 2023'teki depremlerle büyük bir imtihandan geçtiklerini belirterek, 'Bir olduk, birlik olduk.' ifadesiyle dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Rektör İsmail Bakan'dan Açıklamalar

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Cumhurbaşkanı liderliğinde başlatılan iskan projeleri hakkında bilgi vererek, depremin ardından şehrin hızla toparlandığını belirtti. Bakan, 'Devlet ve millet el ele verdiğimiz sürece hiçbir zorluğun altında kalmayacağımızı gösteriyor.' dedi.

Kongre Oturumları

Açılışın ardından 'Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkisi', 'Afetlerin Yapı Üzerindeki Etkisi' ve 'Afetlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi' gibi konuların ele alındığı oturumlar başladı. Kongre, 6 Şubat tarihinde sona erecek.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi"...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi"...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok
2
Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Terörle Mücadelede 61 Operasyon
3
Gezi Parkı Soruşturmasında RTÜK'ten Medya Kayıtları Talep Edildi
4
Trump ve Trudeau Arasında Kritik Görüşme: Ticaret ve Uyuşturucu Sorunları Gündemde
5
Kayseri'deki Trafik Kazasının Gerekçeli Kararı Açıklandı
6
Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: 'Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız'
7
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!