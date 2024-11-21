DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,42 -0,2%
ALTIN
2.962,59 -0,94%
BITCOIN
3.386.990,22 -4,16%

3. Uluslararası KBRN Kongresi: KBRN Tehditlerine Karşı Yeni Yaklaşımlar

AFAD tarafından düzenlenen 3. Uluslararası KBRN Kongresi, KBRN tehditlerinin önlenmesi ve yönetilmesi üzerine yeni stratejileri tartışmak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:39
3. Uluslararası KBRN Kongresi: KBRN Tehditlerine Karşı Yeni Yaklaşımlar

3. Uluslararası KBRN Kongresi Düzenlendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası KBRN Kongresi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı alınması gereken tedbirler üzerine yoğunlaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kongrede yaptığı konuşmada, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, KBRN tehditlerine karşı etkin bir mücadele yürütme kararlılığını dile getirdi.

Dünya Genelinde Ortak Çalışmalar ve Güvenlik Anlayışı

Karaloğlu, KBRN tehditlerinin sürekli evrildiğini ve bu tehditlerle başa çıkmak için çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemek gerektiğini belirtti. Geleneksel güvenlik anlayışının köklü bir değişim geçirdiğine dikkat çekerken, yeni güvenlik anlayışlarının pek çok konuyu kapsadığına değindi. Bu bağlamda, gıda güvenliği, siber güvenlik ve sağlık güvenliği gibi alanların da önem kazandığını ifade etti.

AFAD'ın Rolü ve Yenilikçi Yaklaşımlar

AFAD Başkanı Okay Memiş, KBRN tehditlerinin geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığa büyük acılar yaşattığını belirterek, Türkiye’nin KBRN müdahale kapasitesini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, AFAD'ın KBRN risklerine yönelik teknolojik altyapı ve insan kaynağını geliştirerek, yenilikçi teknolojilerle riskleri minimize etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Faaliyetleri

Karaloğlu, bölgesel ve küresel işbirliğinin önemine değinerek, uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin KBRN konularında önemli ilerlemelere katkı sağladığını ifade etti. Eğitim faaliyetleri kapsamında, simülasyon teknolojileri ve sanal gerçeklik uygulamaları ile sahada çalışan personelin hazırlıklarının artırıldığını belirtti.

Güncel Tehditlerin Değerlendirilmesi

Kongrede, KBRN alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller, güncel tehditler ve yeni yaklaşımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Suistimallere karşı alınan önlemlerin ve mevcut teknolojik gelişmelerin irdelendiği oturumlarda, katılımcılara başarı belgeleri takdim edildi.

Kongrede ayrıca, KBRN alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üretici firmalar, ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) "3. Uluslararası Kimyasal...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) "3. Uluslararası Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Kongresi" düzenlendi. AFAD Başkanı Okay Memiş, kongreye katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) "3. Uluslararası Kimyasal...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) "3. Uluslararası Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Kongresi" düzenlendi. AFAD Başkanı Okay Memiş, kongreye katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şiddetli Lodos İki Gemiyi Çarpıştırdı
2
TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
3
Alman Silahlı Kuvvetleri'nden Şirketlere Savaş Stratejisi Eğitimi
4
Cenin'deki İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Mucize Organ Beyin Sempozyumu İstanbul'da Yapıldı
6
İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı
7
İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar