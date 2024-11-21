3. Uluslararası KBRN Kongresi: KBRN Tehditlerine Karşı Yeni Yaklaşımlar

3. Uluslararası KBRN Kongresi Düzenlendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası KBRN Kongresi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı alınması gereken tedbirler üzerine yoğunlaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kongrede yaptığı konuşmada, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, KBRN tehditlerine karşı etkin bir mücadele yürütme kararlılığını dile getirdi.

Dünya Genelinde Ortak Çalışmalar ve Güvenlik Anlayışı

Karaloğlu, KBRN tehditlerinin sürekli evrildiğini ve bu tehditlerle başa çıkmak için çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemek gerektiğini belirtti. Geleneksel güvenlik anlayışının köklü bir değişim geçirdiğine dikkat çekerken, yeni güvenlik anlayışlarının pek çok konuyu kapsadığına değindi. Bu bağlamda, gıda güvenliği, siber güvenlik ve sağlık güvenliği gibi alanların da önem kazandığını ifade etti.

AFAD'ın Rolü ve Yenilikçi Yaklaşımlar

AFAD Başkanı Okay Memiş, KBRN tehditlerinin geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığa büyük acılar yaşattığını belirterek, Türkiye’nin KBRN müdahale kapasitesini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, AFAD'ın KBRN risklerine yönelik teknolojik altyapı ve insan kaynağını geliştirerek, yenilikçi teknolojilerle riskleri minimize etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Faaliyetleri

Karaloğlu, bölgesel ve küresel işbirliğinin önemine değinerek, uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin KBRN konularında önemli ilerlemelere katkı sağladığını ifade etti. Eğitim faaliyetleri kapsamında, simülasyon teknolojileri ve sanal gerçeklik uygulamaları ile sahada çalışan personelin hazırlıklarının artırıldığını belirtti.

Güncel Tehditlerin Değerlendirilmesi

Kongrede, KBRN alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller, güncel tehditler ve yeni yaklaşımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Suistimallere karşı alınan önlemlerin ve mevcut teknolojik gelişmelerin irdelendiği oturumlarda, katılımcılara başarı belgeleri takdim edildi.

Kongrede ayrıca, KBRN alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üretici firmalar, ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) "3. Uluslararası Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Kongresi" düzenlendi. AFAD Başkanı Okay Memiş, kongreye katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) "3. Uluslararası Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Kongresi" düzenlendi. AFAD Başkanı Okay Memiş, kongreye katılarak konuşma yaptı.