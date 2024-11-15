3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu Cizre'de Başladı

Şırnak’ta 3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu Heyecanı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu kültür ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen sempozyum, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenleniyor.

Açılış Programında Duygu Dolu Anlar

Bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, Melaye Ciziri'nin yaşamını anlatan video gösterimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sempozyuma ilişkin mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Vali Ekici'den Önemli Açıklamalar

Sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Melaye Ciziri'nin bilgi anlayışını tartışacaklarını belirterek, Cizirî'nin tarihsel katkıları ve bölgedeki son gelişmelere dikkat çekti. Vali Ekici, 29 Ekim’de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, Türkiye’de 111 bin 600 varil petrol üretildiğini, bunun 56 bin 700 varilinin ise bu topraklarda gerçekleştiğini vurguladı.

İnsanlığın Onuru İçin Birleşme Çağrısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, insanlık vicdanının yaralandığı bir dönemde, insan onurunu ayağa kaldıracak güçlü bir sese ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi: "İnsan, yaratılanların en şereflisidir. Bu acıları hak etmemektedir.”

Şırnak Üniversitesi'nde Tasavvuf Kültürü Vurgusu

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da tasavvuf anlayışının ve kültürünün ülkenin en değerli kültürel miraslarından biri olduğuna dikkat çekti. Rektör, Melaye Ciziri’nin eserlerinin bölge için taşıdığı önemi vurgulayarak, Cizre’nin tarihte pek çok önemli aşk destanına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kaymakam Baycar'dan Ciziri'ye Övgü

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Melaye Ciziri'nin şiirlerindeki derin felsefeyi ve tasavvufi anlayışı öne çıkararak, sempozyumda Ciziri’nin eserlerinin keşfedileceğini belirtti.

Akademisyenlerin Beğenisi

Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Özdemir, Melaye Ciziri’nin Cizre için ne ifade ettiğini ve sempozyumun uluslararası düzeyde bilinirliğe katkı sağlayacağını vurgulayarak, Bosna Hersek, İran ve Irak’tan gelen akademisyenlerle birlikte oturumlara geçildiğini söyledi.

Katılımcılar Arasında Üst Düzey İsimler

Özel oturumların yapıldığı sempozyumun açılışına İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş gibi pek çok önemli isim katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı. Sempozyum Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle bir otelde gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı. Sempozyum Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle bir otelde gerçekleştirildi.