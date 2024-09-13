3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Başladı

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Başladı

Bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Antalya'da canlı bir atmosferde gerçekleşti.

Temsili Yörük Göçü Etkinliği

Festival çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren gerçekleştirilen temsili Yörük göçü, büyük ilgi gördü. 19 farklı ülkeden gelen katılımcılar, atlar ve develer üzerinde geleneksel kıyafetleriyle bu görsel şölende bulunarak, Yörük ve Türkmen kültürünü temsil ettiler.

Yöresel Müzik ve Dans Gösterileri

Yörük ve Türkmenler, göç sırasında yerel müzik ve dans gösterileriyle kendilerine özgü kültürü tanıttılar. Bu geleneksel etkinlik, hem Antalyalılar hem de turistler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Festivalin Sona Ermesi

Antalya'nın Karaalioğlu Parkı'ndaki eski belediye hizmet binası önünde sona eren etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından selamlanarak özel kılındı. Yörük geleneklerinin daha geniş bir kitleye tanıtılacağı bu festival, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.