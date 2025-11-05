3’üncü Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu Kadıköy'de gerçekleşti

İGÜ ve Sinema Genel Müdürlüğü destekli sempozyum 24-26 Ekim 2025'te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı; kısa film, video ve fotoğraf alanlarında üretim ve tartışmalar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:58
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün öncülüğünde düzenlenen 3’üncü Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 24-25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren etkinlik, kısa film, video sanatı ve fotoğraf alanlarında üretim yapan sanatçıları, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi. Sempozyumun açılış konuşmalarını Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan ve Rıfat Özçöllü yaptı. Organizasyon komitesinde Dr. Eda Türkay da yer aldı.

İlk gün boyunca "Duyusal ve Mekânsal Anlatılar", "Animasyonun Estetik ve Politik Yüzleri" ve "Yeni Dünyada Görünümler" başlıklı oturumlarda çağdaş sinema ve video sanatına dair kapsamlı tartışmalar yürütüldü.

İkinci gün "İmgenin Oyunlaşan Anlatısı" paneliyle başladı; oyun ve sinema ilişkisi, "Görünmez Ağırlık" başlıklı video seçkisi ve davetli konuşmacı Ersan Ocak'ın sunumu ile devam etti. Ayrıca "Arşiv, Gerçek ve Görünmezlik" ile "Yapay Zekâ Çağında Kısa Film" oturumlarında yapay zekâ, belgesel üretimi ve dijital kültür konuları ele alındı.

Sempozyum, güncel sanat üretimleriyle teorik tartışmaları buluşturarak farklı disiplinlerden gelen katılımcılara ortak bir paylaşım zemini sundu. Etkinlik, yeni medya, dijital estetik ve politik imgeler üzerine yürütülen tartışmalar sayesinde Türkiye'de kısa film ve video sanatı için önemli bir buluşma noktası olarak öne çıktı.

Sempozyum düzenleme kurulunu ve sempozyumda görev alan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerini tebrik ederiz.

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

