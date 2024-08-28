30 Ağustos'ta 24 Gemi 22 Limanda Halkın Ziyaretine Açılıyor

30 Ağustos'ta Deniz Ziyareti

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü şerefine, Milli Savunma Bakanlığı önemli bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda, 22 limanda 24 gemi halkın ziyaretine sunulacak.

Açıklama ve Etkinlik Detayları

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurlar ile 22 limanda etkinlik gerçekleştirilecek. Gemilerimiz, halkın ziyaretine açılacaktır," ifadelerine yer verildi.